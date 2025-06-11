Рыцарь на игрушечном коне, танцующий дракон и принцесса: Мади Рымбаев снял креативный клип
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Казахстанский артист Мади Рымбаев, сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, сообщил о выходе клипа на песню "Kezdesu". Меломаны по достоинству оценили музыкальную видеоновинку, передает NUR.KZ.
Накануне Мади Рымбаев сообщил о предстоящей премьере клипа. Молодой артист обещал, что это будет нечто особенное, и не обманул. Клип уже вышел на YouTube-канале певца.
Креативный подход к съемкам и оригинальная идея сюжета, необычный образ Мади, который появился в образе рыцаря, и, конечно же, мелодичная песня - все это вкупе повлияло на высокую оценку меломанов.
Зрители увидели знакомые места и оценили юмор артиста и всей творческой команды, работавшей над созданием клипа.
"Что-то пролетело рядом со мной, оказалось, что это ты", "Творческих успехов вам, молодой человек", "Рыцари и на "Алтын орде" бывают", "Зачем такой уровень большой задаете, как теперь пробивать потолок", "Пой, твори, удивляй себя и нас", - написали пользователи соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2254380-rycar-na-igrushechnom-kone-tancuyushchiy-drakon-i-princessa-madi-rymbaev-snyal-kreativnyy-klip/