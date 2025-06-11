Рыцарь на игрушечном коне, танцующий дракон и принцесса: Мади Рымбаев снял креативный клип

Казахстанский артист Мади Рымбаев, сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, сообщил о выходе клипа на песню "Kezdesu". Меломаны по достоинству оценили музыкальную видеоновинку, передает NUR.KZ.

Накануне Мади Рымбаев сообщил о предстоящей премьере клипа. Молодой артист обещал, что это будет нечто особенное, и не обманул. Клип уже вышел на YouTube-канале певца.

Креативный подход к съемкам и оригинальная идея сюжета, необычный образ Мади, который появился в образе рыцаря, и, конечно же, мелодичная песня - все это вкупе повлияло на высокую оценку меломанов.

Зрители увидели знакомые места и оценили юмор артиста и всей творческой команды, работавшей над созданием клипа.

"Что-то пролетело рядом со мной, оказалось, что это ты", "Творческих успехов вам, молодой человек", "Рыцари и на "Алтын орде" бывают", "Зачем такой уровень большой задаете, как теперь пробивать потолок", "Пой, твори, удивляй себя и нас", - написали пользователи соцсети.