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"Для меня честь вновь оказаться с ней на одной сцене": Димаш рассказал о дуэте с Ларой Фабиан

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Димаш с отцом, братом и Ларой Фабиан
Димаш с отцом, братом и Ларой Фабиан. Фото: instagram.com/kanat_sveta_aitbayevtar

Казахстанский артист Димаш Кудайберген высказался в соцсети о дуэте с певицей Ларой Фабиан. Он отметил, что выступать с ней на одной сцене - честь для него, передает NUR.KZ.

В дуэте с Ларой Фабиан Димаш исполнил песню "Адажио" на сольном концерте певицы в Лондоне, который прошел в начале июня. Димаш был специальным гостем вечера.

"Адажио" - это больше, чем просто песня. Это диалог душ, где каждая нота наполнена эмоциями, а каждое слово — музыкальное признание.

Для меня было настоящей честью вновь оказаться на одной сцене с легендарной Ларой Фабиан — артисткой, чей голос и дух продолжают вдохновлять миллионы людей по всему миру.

Каждое выступление с ней - это уникальный момент единения, взаимного уважения и любви к музыке", - поделился Димаш впечатлениями.

Представляя Димаша зрителям, Лара Фабиан заявила, что его голос - один из самых впечатляющих, огромных, мощных, космических голосов, которые она когда-либо слышала за всю свою жизнь.

"Это настоящий подарок, что он сегодня с нами, чтобы исполнить одну из самых сложных песен", - отметила певица.

Мы также писали, что фото Димаша и Лары Фабиан из Лондона порадовало поклонников певца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2253585-dlya-menya-chest-vnov-okazatsya-s-ney-na-odnoy-scene-dimash-rasskazal-o-duete-s-laroy-fabian/