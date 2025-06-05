Фото Димаша и Лары Фабиан из Лондона порадовало поклонников певца

Отец всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена порадовал соцсети теплым фото с сыновьями и Ларой Фабиан после ее концерта в Лондоне, передает NUR.KZ.

На фото можно увидеть Каната Айтбаева, Димаша, его младшего брата Мансура и Лару Фабиан - известную в мире канадско-бельгийскую певицу.

"После прекрасного концерта Лары Фабиан", - отмечено под снимком.

"Такое красивое фото, отличное выступление, большие поздравления", "Красивое историческое фото", "Спасибо за исполнение наших мечтаний - увидеть как вы поете вместе. Это было замечательное выступление", "Какое чудесное фото! Восторг от дуэта и очень тепло на сердце от того, какие прекрасные люди всегда в окружении Димаша", - отреагировали фанаты Димаша.

Как отмечает DimashNews, концерт Лары Фабиан в рамках ее мирового тура "Voices" состоялся 3 июня в Лондоне на OVO Arena Wembley.

В дуэте Лары и Димаша, который был специальным приглашенным гостем вечера, прозвучала известная песня "Adagio".

Лара призналась, что голос Димаша - один из самых впечатляющих, огромных, мощных инопланетных голосов, которые она когда-либо слышала за всю свою жизнь.

"Это настоящий подарок, что он сегодня с нами, чтобы исполнить одну из самых сложных песен", - отметила певица.

Ранее Канат Айтбаев показал фото с Димашем после концерта Лары Фабиан в Лондоне.