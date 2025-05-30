Автор книг о Гарри Поттере высказала мнение о новых исполнителях главных ролей

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг призналась, что довольна актерами, которые были выбраны на главные роли для запланированного сериала, передает NUR.KZ.

Роулинг опубликовала свое мнение в своем аккаунте в X.

"Все трое чудесные. Я не могла быть более счастливой", - написала автор книг.

Напомним, несколько дней назад телеканал HBO назвал имена актеров, которые сыграют главные роли в сериале о Гарри Поттере, а также опубликовал их фотографию. Ранее никто из них не снимался в кино.

Актеры, которые сыграют Гарри, Гермиону и Рона. Фото: instagram.com/hbo

Гарри сыграет Доминик Маклафлин (на фото в центре), Гермиону - Арабелла Стэнтон, а Рона - Аластер Стаут.

В апреле текущего года мы писали, что в сериале также снимутся Джон Литгоу (Дамблдор), Паапа Эссьеду (Снейп), Джанет МакТир (МакГонагалл) и Ник Фрост (Хагрид). К ним также присоединились Пол Уайтхаус (Филч) и Люк Таллон (Квирелл). Стоит отметить, что Пол Уайтхаус уже появлялся в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" в эпизодической роли.

По данным Британской энциклопедии, "Гарри Поттер" - серия книг писательницы Джоан Роулинг, рассказывающая о мире волшебников. Гарри Поттер является центральным персонажем произведений. Первая книга "Гарри Поттер и философский камень" была опубликована в 1997 году и получила семь прямых продолжений, а так же ряд произведений, расширяющих вселенную. Произведения имеют большой успех среди читателей.

В 2001 году была экранизирована первая книга о Гарри Поттере. Фильмы о мальчике-волшебнике тоже имеют огромный успех у зрителей. В 2011 году в свет вышел последний фильм о приключениях Гарри Поттера и его друзей.