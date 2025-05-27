Объявлены актеры, которые сыграют главные роли в сериале о Гарри Поттере

Телеканал HBO назвал имена актеров, которые сыграют главные роли в сериале о Гарри Поттере, а также опубликовал их фотографию. Ранее никто из них не снимался в кино.

В Instagram-аккаунте телеканала HBO опубликовано фото актеров, которые сыграют трех главных персонажей в сериале о Гарри Поттере.

Сообщается, что прошедшие кастинг дети ранее не снимались в кино. Гарри сыграет Доминик Маклафлин (на фото в центре), Гермиону - Арабелла Стэнтон, а Рона - Аластер Стаут.

"Мы хотели бы поблагодарить все десятки тысяч детей, которые прошли прослушивание. Было настоящим удовольствием обнаружить множество молодых талантов", - говорится в сообщении.

А издание РБК сравнило исполнителей главных ролей в оригинале и в будущей адаптации.

В апреле текущего года мы писали, что в сериале также снимутся Джон Литгоу (Дамблдор), Паапа Эссьеду (Снейп), Джанет МакТир (МакГонагалл) и Ник Фрост (Хагрид). К ним также присоединились Пол Уайтхаус (Филч) и Люк Таллон (Квирелл). Стоит отметить, что Пол Уайтхаус уже появлялся в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" в эпизодической роли.

По данным Британской энциклопедии, "Гарри Поттер" - серия книг писательницы Джоан Роулинг, рассказывающая о мире волшебников. Гарри Поттер является центральным персонажем произведений. Первая книга "Гарри Поттер и философский камень" была опубликована в 1997 году и получила семь прямых продолжений, а так же ряд произведений, расширяющих вселенную. Произведения имеют большой успех среди читателей.

В 2001 году была экранизирована первая книга о Гарри Поттере. Фильмы о мальчике-волшебнике тоже имеют огромный успех у зрителей. В 2011 году в свет вышел последний фильм о приключениях Гарри Поттера и его друзей.