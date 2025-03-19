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"Такой зимы у меня еще не было": Алия Ануарбек написала пост-откровение

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Алия Ануарбек
Алия Ануарбек. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Казахстанская актриса Алия Ануарбек (Телебарисова), звезда фильмов "Рассвет Великой степи" и "Жаужүрек мың бала", рассказала, какой была для нее эта зима, передает NUR.KZ.

Актриса написала пост-откровение в Instagram и разместила ряд фото, на которых ее можно увидеть с родными людьми.

"Эта зима пролетела так быстро... Такой зимы у меня еще не было. Она была разной. Теплой и холодной. Мягкой и резкой. Полной радости и печали. Я прожила в ней все.

Где-то грустила, а где-то смеялась до слез. Где-то теряла, а где-то находила. Но в этом и есть жизнь — она просто случается. Каждый день. И всегда наилучшим для нас образом", - призналась она.

"Читаю вас и хочется почему-то обнять. Я давно подписана и все так до глубины", "Как будто маленькая девочка, вы такая красивая", "Как уютно", "Природная красота", "Волшебная", - отреагировали подписчики на пост актрисы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2229239-takoy-zimy-u-menya-eshche-ne-bylo-aliya-anuarbek-napisala-post-otkrovenie/