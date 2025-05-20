"Легенды нашего времени": новое фото звезд "Рэкетира" порадовало фанатов

Казахстанский актер Саят Исембаев опубликовал в Instagram-аккаунте фото с коллегой и другом Муратом Бисенбиным. Они вместе сыграли в фильме "Рэкетир", передает NUR.KZ.

"У нас все отлично", - подписал снимок Саят, на котором запечатлелся с Муратом Бисенбиным стоя у машины.

Для фоновой музыки он выбрал песню Виктора Цоя "Группа крови". Фанаты тут же отреагировали на совместное фото актеров "Рэкетира".

"Легенды", "Вчера "Рэкетир 3" посмотрел! Отличная часть!", "Красавчики, дай Аллах всем здоровья в этой жизни, не болейте", "Легенды нашего времени! Гордимся вами!!! Красавцы", "Фильм по сто раз пересмотрели и еще пересмотрим миллион раз! Спасибо вам за творчество, и дети подрастут, тоже будут смотреть! Лучшие", "Отличные актеры", - высказались в Сети.

Напомним, прошлой осенью стало известно о болезни Мурата Бисенбина - актер борется с онкологией.