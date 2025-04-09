Новый клип Али Окапова и Мади Рымбаева оценили в Сети

Казахстанские певцы Али Окапов и Мади Рымбаев, сыновья народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, записали совместную песню и сняли клип на нее, передает NUR.KZ.

Али Окапов и Мади Рымбаев исполнили свою версию песни Ескендира Хасангалиева и Мухтара Шаханова "Айналайын" и сняли клип на нее.

"Премьера! Наш клип на песню Ainalaiyn уже в Youtube! Ждем ваши реакции, комментарии и, конечно, надеемся на поддержку", - сообщил Али Окапов в Instagram.

Он также показал фото со съемочной площадки.

Клип на песню вышел на авторском YouTube-канале Али Окапова.

"Это не просто песня, это история, рассказанная языком музыки. Она о любви, нежности, связи между людьми. Это трек, который хочется слушать снова и снова, открывая для себя новые грани его многогранного звучания и глубины смысла", - говорится в аннотации к видео.

"Очень "вкусно" получилось", "Достойные дети наших легенд", "Это прекрасно", "Какое красивое исполнение", "Красавцы, два брата", "Топ, очень красиво", - пишут пользователи Сети.

Напомним, несколькими днями ранее Али Окапов и Мади Рымбаев анонсировали выход совместной песни.