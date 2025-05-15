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Димаш Кудайберген представил клип на песню Сакена Сейфуллина (видео)

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген . Фото: https://www.instagram.com/kudaibergenov.dimash/

Народный артист Казахстана, известный исполнитель Димаш Кудайберген сообщил о выходе нового клипа и запустил творческий челлендж, передает NUR.KZ.

15 мая артист представил музыкальное видео на песню «Тау iшiнде», автором которой является классик казахской литературы, поэт и писатель Сакен Сейфуллин.

В честь премьеры Димаш объявил челлендж: автор самого просматриваемого и интересного видео на этот трек получит большой приз.

Поклонники с восторгом отреагировали на новинку, особенно отметив образ Димаша и атмосферу клипа.

Напомним, младший брат народного артиста Казахстана, певца Димаша Кудайбергена поддержал объявленный им челлендж в честь выхода комедийного клипа на песню "Тау ішінде".

Ранее Димаш Кудайберген выпустил новый клип, приуроченный ко дню рождения музыканта. Композицию он посвятил всем своим поклонникам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2245440-dimash-kudaybergen-predstavil-klip-na-pesnyu-sakena-seyfullina/