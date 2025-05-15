Димаш Кудайберген представил клип на песню Сакена Сейфуллина (видео)

Народный артист Казахстана, известный исполнитель Димаш Кудайберген сообщил о выходе нового клипа и запустил творческий челлендж, передает NUR.KZ.

15 мая артист представил музыкальное видео на песню «Тау iшiнде», автором которой является классик казахской литературы, поэт и писатель Сакен Сейфуллин.

В честь премьеры Димаш объявил челлендж: автор самого просматриваемого и интересного видео на этот трек получит большой приз.

Поклонники с восторгом отреагировали на новинку, особенно отметив образ Димаша и атмосферу клипа.

Напомним, младший брат народного артиста Казахстана, певца Димаша Кудайбергена поддержал объявленный им челлендж в честь выхода комедийного клипа на песню "Тау ішінде".

Ранее Димаш Кудайберген выпустил новый клип, приуроченный ко дню рождения музыканта. Композицию он посвятил всем своим поклонникам.