Димаш Кудайберген представил клип на песню Сакена Сейфуллина (видео)
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Народный артист Казахстана, известный исполнитель Димаш Кудайберген сообщил о выходе нового клипа и запустил творческий челлендж, передает NUR.KZ.
15 мая артист представил музыкальное видео на песню «Тау iшiнде», автором которой является классик казахской литературы, поэт и писатель Сакен Сейфуллин.
В честь премьеры Димаш объявил челлендж: автор самого просматриваемого и интересного видео на этот трек получит большой приз.
Поклонники с восторгом отреагировали на новинку, особенно отметив образ Димаша и атмосферу клипа.
Напомним, младший брат народного артиста Казахстана, певца Димаша Кудайбергена поддержал объявленный им челлендж в честь выхода комедийного клипа на песню "Тау ішінде".
Ранее Димаш Кудайберген выпустил новый клип, приуроченный ко дню рождения музыканта. Композицию он посвятил всем своим поклонникам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2245440-dimash-kudaybergen-predstavil-klip-na-pesnyu-sakena-seyfullina/