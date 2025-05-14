Kalifarniya в стильном образе сообщил о скором выходе нового трека

Казахстанский исполнитель Фархат Калиев, известный под псевдонимом Kalifarniya, анонсировал выход новой песни. Артист появился в стильном образе, передает NUR.KZ.

О выходе новой песни Kalifarniya сообщил в Instagram.

"Я написал песню под названием Sheber. 17.05 на всех площадках", - написал он.

На фото, которыми артист сопроводил свой пост, он появился в темно-серых джинсах и черной кожаной куртке, которую надел поверх белой футболки.

Черные солнцезащитные очки и цепочка с кулоном дополнили его стильный аутфит. Поклонники певца отреагировали на новость, которую сообщил им Kalifarniya, и на его образ.

"Матрица. Нео всемогущий. Казахская версия", "Еще один шедевр", "Шикарный", "Ждем", "Пусть станет хитом", "Что-то особенное будет", - отметили в Сети.

Ранее Kalifarniya анонсировал выход песни о семье и самого дорогого клипа в карьере.