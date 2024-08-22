"Целый год исследовал": Kalifarniya выпустит песню о семье и самый дорогой клип в карьере

Казахстанский исполнитель Фархат Калиев, известный как Kalifarniya, анонсировал выход новой песни и клипа. Артист рассказал, что вдохновило его на новую музыкальную работу, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте певца появился новый пост с фотографиями, которые, судя по всему, были сделаны на съемках нового видеоклипа, который фанаты увидят уже в пятницу.

По словам Калиева, музыкальное видео получилось самым финансово затратным в его карьере.

"Целый год исследуя семейные ценности, на данном этапе моего опыта родилась песня "Aiyp etpe". Почему на эту тему, вы можете послушать 23 августа на всех музыкальных площадках. Также на YouTube выйдет официальный клип, который оказался самым дорогим среди всех моих предыдущих работ!" - подписал публикацию Kalifarniya.

"Новый уровень?", "Это совсем другой уровень, детка", "Новый стиль, новый уровень, новый Фара", "Готовы тебя поддержать", "Ждем шедевр", - написали взволнованные поклонники.

Недавно Kalifarniya подарил супруге автомобиль.