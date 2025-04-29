Исполнивших песню из репертуара матери Али Окапова и Мади Рымбаева расхвалили в Сети

Казахстанские певцы Али Окапов и Мади Рымбаев, сыновья народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, анонсировали выход новой песни "Atameken", передает NUR.KZ.

Мади и Али сообщили в соцсети о выходе новой песни в их исполнении.

"Atameken". Скоро", - отмечено в публикации.

Артисты показали отрывок видео, на котором запечатлены в момент исполнения песни. Отметим, что "Атамекен" блистательно пела их звездная мама - народная артистка Казахстана Роза Рымбаева. Пользователи соцсети оставили свои отзывы.

"Как красиво исполнено, конечно, после гениальной непревзойденной Розы Рымбаевой исполнять ее репертуар сложно, но вы прям удивили, хочется послушать полную версию, браво!", "Очень талантливые парни", "Вы дали песне новое дыхание", "Вы просто молодцы! Поете от души, да еще песня какая! Спасибо, успехов и удачи вам обоим!", "Каких шикарных сыновей вырастила Роза ханым", "Шикарное исполнение", - оценили в Сети.

Неделю назад Али Окапов и Мади Рымбаев выпустили новый клип и порадовали фанатов.