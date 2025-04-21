Али Окапов и Мади Рымбаев выпустили новый клип и порадовали фанатов

Казахстанские певцы Али Окапов и Мади Рымбаев выпустили новую песню и клип. Сыновья народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой покорили своих слушателей, передает NUR.KZ.

Отрывок из клипа Али Окапов и Мади Рымбаев выложили в Instagram.

"Men Qazaqpyn". Полная версия уже в YouTube! Ждем вашей поддержки!" - отметили они.

Реакция фанатов не заставила долго ждать. Они оценили исполнение братьев.

"Прекрасно, раньше мне эта песня нравилась в исполнении Ерболата (Ерболат Кудайбергенов, казахстанский певец - прим. ред.), вы вдохнули в песню новую жизнь, исполнили ее по-другому, я рад тому, что снова ее услышал", "Джигиты, вы молодцы", "Круто!", "Уровень - огонь", "Какие парни, какие братья! Сыновья, которыми может гордиться любая мать. Обожаю вас", "Классный дуэт", - гласят комментарии.

Немногим ранее, в Сети оценили новый клип Али Окапова и Мади Рымбаева.