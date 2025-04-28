Динара Сатжан показала фото с коллегой 18-летней давности
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Казахстанская телеведущая Динара Сатжан показала редкое архивное фото с коллегой - Тимуром Асылхановым. Снимок был сделан в студии новостей 18 лет назад, передает NUR.KZ.
Динара поздравила коллегу с днем рождения и вспомнила, как он познакомились на ТВ.
"Кто помнит Новости "20.30" на телеканале "Астана"? Это фото сделано 18 лет назад. Мы с Тимуром Асылхановым знакомы еще раньше. С 2002 года. Тима пришел к нам на телеканал "Южная столица" в Алматы проходить стажировку", - рассказала она.
Шеф-редактор поручил Динаре обучить азам телевизионной журналистики новенького, а она поручила сделать ему кодировку.
"Потом я переехала в Астану и уже Тимур взял меня на работу на телеканал "Астана". Сейчас мы также работаем вместе и я уважаю Тиму за стержень, за позитивное отношение к жизни и профессионализм!" - отметила она.
"Вау, какая историческая фотография. Вайб того времени", "Динара, повторите это фото в той же стилистике! Будет круто!", "Какая вы тут обворожительная", - отреагировали подписчики.
Напомним, в начале апреля Динара Сатжан вышла замуж и показала фото с мужем из мечети. Мы также писали, что Динара Сатжан сменила фамилию после замужества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2240055-dinara-satzhan-pokazala-foto-s-kollegoy-18-letney-davnosti/