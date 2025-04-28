Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Динара Сатжан показала фото с коллегой 18-летней давности

Опубликовано:

Динара Сатжан
Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан показала редкое архивное фото с коллегой - Тимуром Асылхановым. Снимок был сделан в студии новостей 18 лет назад, передает NUR.KZ.

Динара поздравила коллегу с днем рождения и вспомнила, как он познакомились на ТВ.

"Кто помнит Новости "20.30" на телеканале "Астана"? Это фото сделано 18 лет назад. Мы с Тимуром Асылхановым знакомы еще раньше. С 2002 года. Тима пришел к нам на телеканал "Южная столица" в Алматы проходить стажировку", - рассказала она.

Шеф-редактор поручил Динаре обучить азам телевизионной журналистики новенького, а она поручила сделать ему кодировку.

"Потом я переехала в Астану и уже Тимур взял меня на работу на телеканал "Астана". Сейчас мы также работаем вместе и я уважаю Тиму за стержень, за позитивное отношение к жизни и профессионализм!" - отметила она.

"Вау, какая историческая фотография. Вайб того времени", "Динара, повторите это фото в той же стилистике! Будет круто!", "Какая вы тут обворожительная", - отреагировали подписчики.

Напомним, в начале апреля Динара Сатжан вышла замуж и показала фото с мужем из мечети. Мы также писали, что Динара Сатжан сменила фамилию после замужества.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2240055-dinara-satzhan-pokazala-foto-s-kollegoy-18-letney-davnosti/