Динара Сатжан показала фото с коллегой 18-летней давности

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан показала редкое архивное фото с коллегой - Тимуром Асылхановым. Снимок был сделан в студии новостей 18 лет назад, передает NUR.KZ.

Динара поздравила коллегу с днем рождения и вспомнила, как он познакомились на ТВ.

"Кто помнит Новости "20.30" на телеканале "Астана"? Это фото сделано 18 лет назад. Мы с Тимуром Асылхановым знакомы еще раньше. С 2002 года. Тима пришел к нам на телеканал "Южная столица" в Алматы проходить стажировку", - рассказала она.

Шеф-редактор поручил Динаре обучить азам телевизионной журналистики новенького, а она поручила сделать ему кодировку.

"Потом я переехала в Астану и уже Тимур взял меня на работу на телеканал "Астана". Сейчас мы также работаем вместе и я уважаю Тиму за стержень, за позитивное отношение к жизни и профессионализм!" - отметила она.

"Вау, какая историческая фотография. Вайб того времени", "Динара, повторите это фото в той же стилистике! Будет круто!", "Какая вы тут обворожительная", - отреагировали подписчики.

Напомним, в начале апреля Динара Сатжан вышла замуж и показала фото с мужем из мечети. Мы также писали, что Динара Сатжан сменила фамилию после замужества.