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"Превосходное исполнение": новую песню Маржан Арапбаевой оценили в Сети

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Маржан Арапбаева
Маржан Арапбаева. Фото: instagram.com/arapbayevamarzhan

Казахстанская исполнительница Маржан Арапбаева представила новую песню на суд своих фанатов в Instagram. Она сняла небольшое видео на побережье Ишима в Астане, передает NUR.KZ.

"Новая песня. Как всегда, пока без названия. Какое название ей дадим? Нужна ваша помощь", - написала певица.

На видео Маржан прогуливается по набережной в Астане и поет. Фанаты остались без ума от ее голоса и новой песни.

Пользователи соцсети предложили свои варианты названия песни.

"Маржан, это шикарно", "Любую песню украсит. Маржан - это чудо", "Ты и песня - огонь", "Давайте назовем "Раненое сердце", "Пусть называется "Как же это, скажи", "Вы крутая, Маржан", "Предлагаю назвать "Не спеши". Прекрасная песня, превосходное исполнение", - высказали свое восхищение фанаты.

Мы также писали, что Маржан Арапбаева показала атмосферные фото из Сеула.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2236584-prevoshodnoe-ispolnenie-novuyu-pesnyu-marzhan-arapbaevoy-ocenili-v-seti-video/