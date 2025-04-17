"Превосходное исполнение": новую песню Маржан Арапбаевой оценили в Сети

Казахстанская исполнительница Маржан Арапбаева представила новую песню на суд своих фанатов в Instagram. Она сняла небольшое видео на побережье Ишима в Астане, передает NUR.KZ.

"Новая песня. Как всегда, пока без названия. Какое название ей дадим? Нужна ваша помощь", - написала певица.

На видео Маржан прогуливается по набережной в Астане и поет. Фанаты остались без ума от ее голоса и новой песни.

Пользователи соцсети предложили свои варианты названия песни.

"Маржан, это шикарно", "Любую песню украсит. Маржан - это чудо", "Ты и песня - огонь", "Давайте назовем "Раненое сердце", "Пусть называется "Как же это, скажи", "Вы крутая, Маржан", "Предлагаю назвать "Не спеши". Прекрасная песня, превосходное исполнение", - высказали свое восхищение фанаты.

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