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Маржан Арапбаева показала атмосферные фото из Сеула

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Маржан Арапбаева
Маржан Арапбаева. Фото: instagram.com/arapbayevamarzhan

Казахстанская исполнительница Маржан Арапбаева улетела в Южную Корею. Красочные фотографии из Сеула певица разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Как ты мне нравишься, Сеул", - призналась Маржан Арапбаева.

На кадрах певица позирует на камеру во время прогулки по городу. Она также запечатлелась у достопримечательностей и выложила фото из салона машины.

Фанаты пожелали ей приятного отдыха, а некоторые нашли схожесть с Ерке Есмахан.

"Вы такая молодец, талантливая, красивая", "На Ерке здесь похожи", "Стильняшка", "Как всегда, красотка", "Уау, Маке, вы молодеете изо дня в день", "Такая молоденькая, хорошенькая", "Расскажите о Сеуле", "Красотка", - написали ей в Сети, щедро снабдив публикация "лайками" и "огненными" смайликами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2226207-marzhan-arapbaeva-pokazala-atmosfernye-foto-iz-seula/