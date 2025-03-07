Маржан Арапбаева показала атмосферные фото из Сеула

Казахстанская исполнительница Маржан Арапбаева улетела в Южную Корею. Красочные фотографии из Сеула певица разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Как ты мне нравишься, Сеул", - призналась Маржан Арапбаева.

На кадрах певица позирует на камеру во время прогулки по городу. Она также запечатлелась у достопримечательностей и выложила фото из салона машины.

Фанаты пожелали ей приятного отдыха, а некоторые нашли схожесть с Ерке Есмахан.

"Вы такая молодец, талантливая, красивая", "На Ерке здесь похожи", "Стильняшка", "Как всегда, красотка", "Уау, Маке, вы молодеете изо дня в день", "Такая молоденькая, хорошенькая", "Расскажите о Сеуле", "Красотка", - написали ей в Сети, щедро снабдив публикация "лайками" и "огненными" смайликами.