"Стала еще краше": Толкын Забирова показала редкие архивные кадры своих выступлений

Заслуженный деятель Казахстана, эстрадная и оперная певица Толкын Забирова показала в соцсети редкие архивные кадры своих выступлений и окунула в ностальгию фанатов, передает NUR.KZ.

Толкын Забирова анонсировала свои апрельские концерты в Шымкенте, Туркестана и Таразе, посвященные 35-летию ее творчества.

Певица выложила архивные кадры, на которых запечатлена поющей на сцене, начиная с 93 года. Ей было 23 года. За секунды перед нами мелькают десятки лет на сцене.

Фанаты отметили, что артистка совсем не изменилась за годы и все также красива и очаровательна. Они окунулись в ностальгию.

"Не изменилась ничуть, только краше стала", "А когда концерт в Алматы?", "Фигура безупречная, совсем не изменилась. Символ культуры", "Совсем молодая", "Очень красивая, с каждым годом шикарнее. Неизменно одно - внутренняя красота", - высказали свое восхищение фанаты.

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