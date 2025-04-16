"Стала еще краше": Толкын Забирова показала редкие архивные кадры своих выступлений
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Заслуженный деятель Казахстана, эстрадная и оперная певица Толкын Забирова показала в соцсети редкие архивные кадры своих выступлений и окунула в ностальгию фанатов, передает NUR.KZ.
Толкын Забирова анонсировала свои апрельские концерты в Шымкенте, Туркестана и Таразе, посвященные 35-летию ее творчества.
Певица выложила архивные кадры, на которых запечатлена поющей на сцене, начиная с 93 года. Ей было 23 года. За секунды перед нами мелькают десятки лет на сцене.
Фанаты отметили, что артистка совсем не изменилась за годы и все также красива и очаровательна. Они окунулись в ностальгию.
"Не изменилась ничуть, только краше стала", "А когда концерт в Алматы?", "Фигура безупречная, совсем не изменилась. Символ культуры", "Совсем молодая", "Очень красивая, с каждым годом шикарнее. Неизменно одно - внутренняя красота", - высказали свое восхищение фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2236320-stala-eshche-krashe-tolkyn-zabirova-pokazala-redkie-arhivnye-kadry-svoih-vystupleniy/