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"Моя творческая мама": Толкын Забирова тронула Казнет фото с Бибигуль Тулегеновой

Опубликовано:

Толкын Забирова и Бибигуль Тулегенова
Толкын Забирова и Бибигуль Тулегенова. Фото: instagram.com/tolkynzabirova

Заслуженный деятель Казахстана Толкын Забирова посвятила новый пост в соцсети своей "творческой маме" - легендарной оперной певице Бибигуль Тулегеновой, передает NUR.KZ.

16 декабря Бибигуль Тулегеновой исполнится 95 лет. Праздничные мероприятия уже в самом разгаре - недавно оперную певицу поздравили в эфире одного из казахстанских телеканалов.

Участие в праздничной программе приняла сама Бибигуль Ахметовна, а также ее ученица Толкын Забирова. Она посвятила своей "творческой маме" публикацию в Instagram, опубликовав теплые совместные снимки.

"Празднование 95-летия моего учителя продолжаются! Мы поздравили Бибигуль Ахметовну вместе с другими людьми искусства. Встреча была веселой, но мы немного поплакали.

Желаю моему учителю, моей творческой маме долгих лет жизни без боли и страданий", - написала Забирова в соцсети.

Недавно от авиакомпании Air Astana потребовали извинений после инцидента с Бибигуль Тулегеновой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2193861-moya-tvorcheskaya-mama-tolkyn-zabirova-tronula-kaznet-foto-s-bibigul-tulegenovoy/

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