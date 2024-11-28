"Моя творческая мама": Толкын Забирова тронула Казнет фото с Бибигуль Тулегеновой

Заслуженный деятель Казахстана Толкын Забирова посвятила новый пост в соцсети своей "творческой маме" - легендарной оперной певице Бибигуль Тулегеновой, передает NUR.KZ.

16 декабря Бибигуль Тулегеновой исполнится 95 лет. Праздничные мероприятия уже в самом разгаре - недавно оперную певицу поздравили в эфире одного из казахстанских телеканалов.

Участие в праздничной программе приняла сама Бибигуль Ахметовна, а также ее ученица Толкын Забирова. Она посвятила своей "творческой маме" публикацию в Instagram, опубликовав теплые совместные снимки.

"Празднование 95-летия моего учителя продолжаются! Мы поздравили Бибигуль Ахметовну вместе с другими людьми искусства. Встреча была веселой, но мы немного поплакали.

Желаю моему учителю, моей творческой маме долгих лет жизни без боли и страданий", - написала Забирова в соцсети.

Недавно от авиакомпании Air Astana потребовали извинений после инцидента с Бибигуль Тулегеновой.