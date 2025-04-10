"Будьте на связи": Димаш Кудайберген сообщил фанатам, что сделает важное заявление
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Народный артист Казахстана, певец Димаш Кудайберген заинтриговал поклонников - он обратился к ним через соцсети, отметив, что их ждет важное заявление от него, передает NUR.KZ.
Димаш Кудайберген обратился к многомиллионной армии своих поклонников в Instagram. Отметим, что на него подписано в этой социальной сети свыше 4,5 млн человек - это фанаты из разных стран мира.
Он разместил свое фото и написал сообщение в сторис на трех языках - казахском, русском и английском, чтобы написанное было понятно всем.
"Ровно через 8 часов сделаю очень важное заявление. Будьте на связи", - лаконично отметил он.
Певец не уточнил, какой темы будет касаться его заявление. Заинтригованные фанаты остались в недоумении, прочитав неожиданное сообщение от своего кумира.
"Что нас ждет-то?" - вопрошали они.
Мы также писали, что Димаш Кудайберген показал видео с выступления в Актау и поздравил город с новым статусом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2234697-budte-na-svyazi-dimash-kudaybergen-soobshchil-fanatam-chto-sdelaet-vazhnoe-zayavlenie/