"Будьте на связи": Димаш Кудайберген сообщил фанатам, что сделает важное заявление

Народный артист Казахстана, певец Димаш Кудайберген заинтриговал поклонников - он обратился к ним через соцсети, отметив, что их ждет важное заявление от него, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген обратился к многомиллионной армии своих поклонников в Instagram. Отметим, что на него подписано в этой социальной сети свыше 4,5 млн человек - это фанаты из разных стран мира.

Он разместил свое фото и написал сообщение в сторис на трех языках - казахском, русском и английском, чтобы написанное было понятно всем.

"Ровно через 8 часов сделаю очень важное заявление. Будьте на связи", - лаконично отметил он.

Певец не уточнил, какой темы будет касаться его заявление. Заинтригованные фанаты остались в недоумении, прочитав неожиданное сообщение от своего кумира.

"Что нас ждет-то?" - вопрошали они.

Мы также писали, что Димаш Кудайберген показал видео с выступления в Актау и поздравил город с новым статусом.

Сторис Димаша Кудайбергена. Скрин: instagram.com/kudaibergenov.dimash