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Али Окапов и Мади Рымбаев анонсировали выход совместной песни

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Мади Рымбаев и Али Окапов
Мади Рымбаев и Али Окапов. Фото: instagram.com/madirymbaev

Казахстанские артисты, братья Али Окапов и Мади Рымбаев записали совместную песню, о скором выходе которой сообщили своим поклонникам в соцсети, передает NUR.KZ.

Сыновья народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой порадовали своих фанатов - Али Окапов и Мади Рымбаев записали совместную песню.

"Ainalaiyn. Скоро", - гласит лаконичная подпись к публикации.

Поклонники артистов с радостью восприняли новость и отметили, что будут ждать выхода музыкальной новинки.

"Если вы не скажете, когда песня выйдет точно, я не буду спать в ожидании", "Отличная песня, хорошие артисты", "Классные ребята", "Два краша в одном видео, самая любимая коллаборация", "Очень талантливые ребята", "У Мади замечательная актерская внешность. Желаю больших успехов братьям в творчестве", - отреагировали пользователи Instagram.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2232347-ali-okapov-i-madi-rymbaev-anonsirovali-vyhod-sovmestnoy-pesni/