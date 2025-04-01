"Мы подходим друг другу": вышедшая на сцену после декрета Макпал Исабекова сделала признание
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Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова вернулась на сцену после длительного декрета. Она заявила в соцсети, что быть певицей - ее призвание, передает NUR.KZ.
Певица и счастливая мама двух малышей разместила в своем блоге в Instagram фото со своего недавнего выступления на сцене.
"Свет софитов, камеры, зрители - все это моя стихия. Мое место, мое призвание - сцена! Я не могу без нее, она.... ну может быть и может быть без меня, но ей не надо без меня, со мной лучше, согласитесь? Мы подходим друг другу идеально, я считаю", - призналась Макпал Исабекова.
"Рожденная сиять", "У вас классный голос, мне в последнее время нравится ваша с Дильназ песня "Қимадың", "Сцена - ваше логическое продолжение", "Лапулька", "Женщина-огонь", "Обожаю еще со времен "Суперстар", "Сияй, звездочка наша", - поддержали ее фанаты.
Немногим ранее Макпал Исабекова впечатлила актерской игрой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2232060-my-podhodim-drug-drugu-vyshedshaya-na-scenu-posle-dekreta-makpal-isabekova-sdelala-priznanie/