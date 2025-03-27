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"Не ценил и не сделал счастливой": Макпал Исабекова впечатлила актерской игрой

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Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова продемонстрировала актерский талант в новом видеоролике, в котором точно передала характер своей героини, передает NUR.KZ.

Видео Макпал выложила в своем Instagram. Экранную пару ей составил экс-солист группы Rin'Go Батыр Байназаров. Герой пытается вернуть былые отношения с невестой, в которых, как видно из ролика, проявлял агрессию и насилие к ней.

"Новая история – новая роль! Как вы видите продолжение? Пишите в комментариях", - отметила она.

"Класс", "Хорошая актерская игра, хотелось бы увидеть с вами фильм", "Уилл Смит и Дженнифер Лопес в молодости", "Не подходит он для нашей красивой и любимой певицы", "Он поздно понял, что вы были той единственной, которую он не ценил и не сделал счастливой", "Крутышки", "Настоящая актриса, "Оскар" по тебе плачет", "Такие хорошие. Конечно, сама суть истории плохая", - отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2230857-ne-cenil-i-ne-sdelal-schastlivoy-makpal-isabekova-vpechatlila-akterskoy-igroy/