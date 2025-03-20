Берик Айтжанов примерил неожиданный кинообраз (фото)

Казахстанский актер Берик Айтжанов, сыгравший роль Наймана в турецком сериале "Основание: Осман", появился перед фанатами в соцсети в необычном образе, передает NUR.KZ.

Всегда разный, харизматичный актер Берик Айтжанов предстал перед подписчиками в Instagram в новом образе - фанаты не сразу узнали своего любимца.

Длинные волосы, кожанка, черные очки, пронзительный взгляд - актер перевоплотился в сложный персонаж нового фильма.

Газрет Кажымуканулы, Еркебулан Дайыров, Асан Мажит и другие казахстанские актеры пожелали удачи коллеге. К ним присоединились и поклонники Берика Айтжанова.

"Вы тот, кому я верю на экране", "Удачи вам, ага", "Братан, это огонь", "Нет, мне Монгол нравился больше!", ""Дала қасқыры" - просто огонь", - отметили комментаторы в соцсети.

Ранее Берик Айтжанов показал, на какие жертвы идут актеры ради роли.