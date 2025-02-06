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"Это жутко": Берик Айтжанов показал, на какие жертвы идут актеры ради роли (видео)

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Берик Айтжанов
Берик Айтжанов. Фото: instagram.com/berik_aitzhanov

Казахстанский актер Берик Айтжанов, блистательно сыгравший Наймана в турецком сериале "Основание: Осман", показал, на что иногда приходится идти ради роли в кино, передает NUR.KZ.

Берик показал кадры, на которых ему делают слепок головы. Это сложная, кропотливая работа и для мастера, и для натурщика. Берику пришлось дышать через трубочку, а его лицо было полностью закрыто. Актер признался, что просидел так полтора часа.

"Что-то намечается", - прокомментировал Айтжанов видео.

Фанаты и коллеги отметили, что это настоящее испытание.

"Это жутко так сидеть, я еле-еле сидела", - поделилась своими впечатлениями актриса Карлыгаш Мухамеджанова.

"Нет легкой работы, пусть ваши труды окупятся сторицей", "Ну выдержки у вас не занимать", "Я бы задохнулась, я уже начала задыхаться, глядя на вас", "Сидишь вот так, сидишь, а потом бац - и нос зачесался. И глаза вам тоже закрыли", "Вы большой молодец", - отреагировали в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2218349-eto-zhutko-berik-aytzhanov-pokazal-na-kakie-zhertvy-idut-aktery-radi-roli-video/