"Это жутко": Берик Айтжанов показал, на какие жертвы идут актеры ради роли (видео)

Казахстанский актер Берик Айтжанов, блистательно сыгравший Наймана в турецком сериале "Основание: Осман", показал, на что иногда приходится идти ради роли в кино, передает NUR.KZ.

Берик показал кадры, на которых ему делают слепок головы. Это сложная, кропотливая работа и для мастера, и для натурщика. Берику пришлось дышать через трубочку, а его лицо было полностью закрыто. Актер признался, что просидел так полтора часа.

"Что-то намечается", - прокомментировал Айтжанов видео.

Фанаты и коллеги отметили, что это настоящее испытание.

"Это жутко так сидеть, я еле-еле сидела", - поделилась своими впечатлениями актриса Карлыгаш Мухамеджанова.

"Нет легкой работы, пусть ваши труды окупятся сторицей", "Ну выдержки у вас не занимать", "Я бы задохнулась, я уже начала задыхаться, глядя на вас", "Сидишь вот так, сидишь, а потом бац - и нос зачесался. И глаза вам тоже закрыли", "Вы большой молодец", - отреагировали в соцсети.