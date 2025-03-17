Исполнитель хита про ландыши cообщил о скорой премьере песни на казахском языке

Молодой казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, известный как Jazzdauren, сообщил о скорой премьере песни на казахском языке. Фанаты в Instagram смогли оценить отрывок из нее, передает NUR.KZ.

Певец сообщил, что новая песня под названием "Бәйге" выйдет в свет 18 марта.

"Кони и скачки, кокпар и борьба палуанов - все это великое наследие наших предков. Я надеюсь этой песней мы смогли передать жар огня в сердцах, силу духа нашего народа", - отметил артист.

Слова к песне написал акын-айтыскер, журналист Бауыржан Ширмединұлы.

"Прекрасная песня, успехов в творчестве", "Поднимает дух", "Вот это здорово", "Супер, браво, брависсимо!", "А вы в нем видели только Юру Шатунова, а он и по-другому может", "Чудесно, брат", - отреагировали в Сети.

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