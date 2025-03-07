Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Исполнитель хита про ландыши посвятил новую песню и клип всем женщинам

Опубликовано:

Жандаурен Аблаев
Жандаурен Аблаев. Фото: instagram.com/jazzdauren

Казахстанский певец Жандаурен Аблаев, более известный как Jazzdauren, выпустил новую песню, посвященную женщинам, а также клип на нее. Отрывок он выложил в соцсети, передает NUR.KZ.

Подарком для всех женщин от Жандаурена Аблаева стала новая песня и клип, который вышел в YouTube. Он снят в ретро-стиле.

Музыкальная новинка под названием "Ах, женщины" пришлась по душе поклонникам творчества молодого казахстанского артиста. Они заявили, что песня обязательно должна стать хитом.

"Эх и в пляс! Девушки, с праздником нас. Будьте любимы", "Ласковый май" по-алматински", "Суперпесня. Пусть будет песней года", "Потрясающее поздравление с 8 марта", "Красавчик, молодец", "Успехов тебе", "Приятно смотреть", "Здорово", "Какой ты сегодня классный", - отметили фанаты.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2226402-ispolnitel-hita-pro-landyshi-posvyatil-novuyu-pesnyu-i-klip-vsem-zhenshchinam/