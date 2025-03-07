Исполнитель хита про ландыши посвятил новую песню и клип всем женщинам

Казахстанский певец Жандаурен Аблаев, более известный как Jazzdauren, выпустил новую песню, посвященную женщинам, а также клип на нее. Отрывок он выложил в соцсети, передает NUR.KZ.

Подарком для всех женщин от Жандаурена Аблаева стала новая песня и клип, который вышел в YouTube. Он снят в ретро-стиле.

Музыкальная новинка под названием "Ах, женщины" пришлась по душе поклонникам творчества молодого казахстанского артиста. Они заявили, что песня обязательно должна стать хитом.

"Эх и в пляс! Девушки, с праздником нас. Будьте любимы", "Ласковый май" по-алматински", "Суперпесня. Пусть будет песней года", "Потрясающее поздравление с 8 марта", "Красавчик, молодец", "Успехов тебе", "Приятно смотреть", "Здорово", "Какой ты сегодня классный", - отметили фанаты.