Исполнитель хита про ландыши посвятил новую песню и клип всем женщинам
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Казахстанский певец Жандаурен Аблаев, более известный как Jazzdauren, выпустил новую песню, посвященную женщинам, а также клип на нее. Отрывок он выложил в соцсети, передает NUR.KZ.
Подарком для всех женщин от Жандаурена Аблаева стала новая песня и клип, который вышел в YouTube. Он снят в ретро-стиле.
Музыкальная новинка под названием "Ах, женщины" пришлась по душе поклонникам творчества молодого казахстанского артиста. Они заявили, что песня обязательно должна стать хитом.
"Эх и в пляс! Девушки, с праздником нас. Будьте любимы", "Ласковый май" по-алматински", "Суперпесня. Пусть будет песней года", "Потрясающее поздравление с 8 марта", "Красавчик, молодец", "Успехов тебе", "Приятно смотреть", "Здорово", "Какой ты сегодня классный", - отметили фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2226402-ispolnitel-hita-pro-landyshi-posvyatil-novuyu-pesnyu-i-klip-vsem-zhenshchinam/