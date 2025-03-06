Алишер Каримов сообщил об отмене концерта в Астане

Заслуженный деятель Казахстана, отечественный исполнитель Алишер Каримов сообщил об отмене своего концерта в Астане, который должен был состояться в Международный женский день, передает NUR.KZ.

Несколькими днями ранее Алишер Каримов анонсировал новую песню на казахском языке, которую написал сам. Певец собирался исполнить ее впервые на своем сольном концерте, который должен был состояться 8 марта в Астане.

Однако артист огорчил своих фанатов - он сообщил в Instagram, что концерта не будет.

"Уважаемые зрители! С огромным сожалением вынужден сообщить, что концерт, запланированный на 8 марта 2025 года не состоится по независящим от меня причинам", - написал он.

Артист добавил, что зрители могут вернуть деньги за приобретенные билеты через официальные точки продаж.

"Спасибо за вашу поддержку и понимание!" - резюмировал Алишер.

"Самое главное - будем живы-здоровы", "Только вчера хотел купить билеты", "Покупала билеты заранее, еще и в подарок, очень обидно", "Почему? Мы так хотели", - посетовали в Сети.