Алишер Каримов анонсировал новую песню на казахском языке, которую написал сам

Заслуженный деятель Казахстана, отечественный исполнитель Алишер Каримов представил анонс новой романтической песни на казахском языке, автором которой является сам, передает NUR.KZ.

Алишер готовится дать сольный концерт в Астане 8 марта. Именно там он планирует впервые представить свою романтическую песню на казахском языке.

"Слова и музыку к этой песне я написал сам. Даст Бог, исполню ее на своем сольном концерте в Астане", - отметил он.

Услышав отрывок песни, фанаты восхитились талантом Алишера Каримова.

"Этот голос, эта мелодия и эти стихи покорили мое сердце", "У вас очень красивый голос", "Это так красиво. Привет из Турции с любовью", "Я не понимаю ни казахский, ни узбекский языки, но благодаря Алишеру я полюбила эти языки и эти страны. Все, что он делает, проникает в душу", - написали его поклонники.