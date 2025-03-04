Алишер Каримов анонсировал новую песню на казахском языке, которую написал сам
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Заслуженный деятель Казахстана, отечественный исполнитель Алишер Каримов представил анонс новой романтической песни на казахском языке, автором которой является сам, передает NUR.KZ.
Алишер готовится дать сольный концерт в Астане 8 марта. Именно там он планирует впервые представить свою романтическую песню на казахском языке.
"Слова и музыку к этой песне я написал сам. Даст Бог, исполню ее на своем сольном концерте в Астане", - отметил он.
Услышав отрывок песни, фанаты восхитились талантом Алишера Каримова.
"Этот голос, эта мелодия и эти стихи покорили мое сердце", "У вас очень красивый голос", "Это так красиво. Привет из Турции с любовью", "Я не понимаю ни казахский, ни узбекский языки, но благодаря Алишеру я полюбила эти языки и эти страны. Все, что он делает, проникает в душу", - написали его поклонники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2225387-alisher-karimov-anonsiroval-novuyu-pesnyu-na-kazahskom-yazyke-kotoruyu-napisal-sam/