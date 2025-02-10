"Почему без жены?": прилетевший в Россию Бурак Озчивит запечатлелся в меховой шапке

Звезда турецких сериалов "Королек - птичка певчая" и "Черная любовь" Бурак Озчивит прилетел в Россию для участия в киноконцерте. Актер разместил в Instagram фото из Альметьевска, передает NUR.KZ.

Перед вылетом в Россию звезда турецких сериалов показал фото из аэропорта, на которых он запечатлелся сидя в футболке, штанах и меховой шапке. Актер добавил хештег "Москва".

Спустя несколько часов в Instagram звезды "Великолепного века" появились фото из Татарстана. Бурак прилетел в Альметьевск для участия в киноконцерте "Музыка турецких сериалов".

А в Москве сегодня, 10 февраля, в Кремлевском Дворце состоится концерт турецкой музыки, на котором поклонники ждут Бурака.

"Мой любимый красавчик Кемаль", "Добро пожаловать в заснеженную Россию!", "Ему обязаны уже дать российское гражданство", "Почему без жены? Не слишком холодно?", "Бурак - единственный, кто едет в Россию в футболке и меховой шапке на голове", "Я увижу его в Кремлевском Дворце", - прокомментировали в Сети.

Отметим, что прошлым летом прилетевший в Татарстан Бурак показывал фото со съемок комедии.