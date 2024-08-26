Прилетевший в Татарстан Бурак Озчивит показал фото со съемок комедии
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Звезда турецких сериалов "Королек - птичка певчая" и "Черная любовь" Бурак Озчивит прилетел в Казань на съемки новой части комедии "Елки" - актер опубликовал фотографии с площадки, передает NUR.KZ.
Снимки появились в Instagram-аккаунте популярного турецкого актера - на фотографиях можно увидеть бэкстейдж съемочного процесса одиннадцатой части фильма "Елки".
Озчивит появился в классическом костюме - на кадрах он сидит за столом во время предновогоднего приема.
Последним фото в публикации было селфи актера с книгой "Королек - птичка певчая" на русском языке.
"Россия, Казань", - подписал публикацию Бурак.
"Мой красивый король", "Ждем нового фильма", "Успехов в новом проекте", "Люблю тебя", "Казани повезло", "Приятно видеть в России так часто", "Всегда на высоте", - написали восхищенные поклонники в комментариях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2153419-priletevshiy-v-tatarstan-burak-ozchivit-pokazal-foto-so-semok-komedii/