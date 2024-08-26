Прилетевший в Татарстан Бурак Озчивит показал фото со съемок комедии

Звезда турецких сериалов "Королек - птичка певчая" и "Черная любовь" Бурак Озчивит прилетел в Казань на съемки новой части комедии "Елки" - актер опубликовал фотографии с площадки, передает NUR.KZ.

Снимки появились в Instagram-аккаунте популярного турецкого актера - на фотографиях можно увидеть бэкстейдж съемочного процесса одиннадцатой части фильма "Елки".

Озчивит появился в классическом костюме - на кадрах он сидит за столом во время предновогоднего приема.

Последним фото в публикации было селфи актера с книгой "Королек - птичка певчая" на русском языке.

"Россия, Казань", - подписал публикацию Бурак.

"Мой красивый король", "Ждем нового фильма", "Успехов в новом проекте", "Люблю тебя", "Казани повезло", "Приятно видеть в России так часто", "Всегда на высоте", - написали восхищенные поклонники в комментариях.