"Даже муж не знал": Мадина Садвакасова рассказала о своем увлечении (видео)

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова, исполнительница хита "Сүйген жүрек", рассказала о своем хобби, о котором не знал даже ее супруг, передает NUR.KZ.

Певица показала в сторис, как в хореографическом зале изучает танцевальные па, а затем парит в танце. Мадина призналась, что долгое время скрывала свое увлечение.

Она также рассказала, что всегда мечтала танцевать, свою детскую мечту она все-таки осуществила.

Для удобства в зале артистка выбрала короткий серый топ с длинными рукавами, а также короткую черную юбку-пачку. Волосы Садвакасова распустила и заколола несколько прядей сзади, выпустив романтические локоны у лица.

"Даже муж мой не знал о моем хобби. Теперь вот я рассказала и вам. У меня еще много граней и секретов, о которых вы не знаете", - заинтриговала Мадина Садвакасова.