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"Даже муж не знал": Мадина Садвакасова рассказала о своем увлечении (видео)

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова, исполнительница хита "Сүйген жүрек", рассказала о своем хобби, о котором не знал даже ее супруг, передает NUR.KZ.

Певица показала в сторис, как в хореографическом зале изучает танцевальные па, а затем парит в танце. Мадина призналась, что долгое время скрывала свое увлечение.

Она также рассказала, что всегда мечтала танцевать, свою детскую мечту она все-таки осуществила.

Для удобства в зале артистка выбрала короткий серый топ с длинными рукавами, а также короткую черную юбку-пачку. Волосы Садвакасова распустила и заколола несколько прядей сзади, выпустив романтические локоны у лица.

"Даже муж мой не знал о моем хобби. Теперь вот я рассказала и вам. У меня еще много граней и секретов, о которых вы не знаете", - заинтриговала Мадина Садвакасова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2216433-dazhe-muzh-ne-znal-madina-sadvakasova-rasskazala-o-svoem-uvlechenii-video/