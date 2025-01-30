"Где мой постер?": Димаш "возмутился" отсутствием своего фото в рекламе "Виртуозов" (видео)
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Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал забавное видео, на котором решил пошутить - чувство юмора певца оценили его поклонники в Сети, передает NUR.KZ.
На съемках шоу талантов маэстро Пласидо Доминго "Виртуозы", где Димаш Кудайберген участвует в качестве члена жюри, казахстанский артист решил снять забавный ролик.
Он встал на фоне рекламных постеров шоу вместе с одной из организаторов и обратил внимание на то, что там нет его фотографии.
"Мы снимаем второй день шоу. Спасибо за приглашение, конечно, это большая честь - смотреть на талантливых ребят. Но у меня есть один вопрос - здесь есть постер Хаусера (хорватский виолончелист - прим. ред.), а где мой постер?" - спросил Димаш.
"Прости, мы установим его завтра", - сказала организатор.
"Ребята, это просто шутка! Не воспринимайте это слишком серьезно", - добавил народный артист Казахстана.
Накануне мы писали, что во время съемок "Виртуозов" Димаш запечатлелся с одним из своих кумиров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2216394-gde-moy-poster-dimash-vozmutilsya-otsutstviem-svoego-foto-v-reklame-virtuozov-video/