"Где мой постер?": Димаш "возмутился" отсутствием своего фото в рекламе "Виртуозов" (видео)

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал забавное видео, на котором решил пошутить - чувство юмора певца оценили его поклонники в Сети, передает NUR.KZ.

На съемках шоу талантов маэстро Пласидо Доминго "Виртуозы", где Димаш Кудайберген участвует в качестве члена жюри, казахстанский артист решил снять забавный ролик.

Он встал на фоне рекламных постеров шоу вместе с одной из организаторов и обратил внимание на то, что там нет его фотографии.

"Мы снимаем второй день шоу. Спасибо за приглашение, конечно, это большая честь - смотреть на талантливых ребят. Но у меня есть один вопрос - здесь есть постер Хаусера (хорватский виолончелист - прим. ред.), а где мой постер?" - спросил Димаш.

"Прости, мы установим его завтра", - сказала организатор.

"Ребята, это просто шутка! Не воспринимайте это слишком серьезно", - добавил народный артист Казахстана.

Накануне мы писали, что во время съемок "Виртуозов" Димаш запечатлелся с одним из своих кумиров.