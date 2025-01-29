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Димаш Кудайберген запечатлелся с одним из своих кумиров

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал новое фото со съемок шоу талантов "Виртуозы", где он входит в состав жюри. Рядом с артистом находились легенды оперы, передает NUR.KZ.

"Сейчас мы снимаем лучшее шоу классических исполнителей "Виртуозы", где оцениваем лучших виртуозов нашей планеты. Я был очень счастлив работать в жюри вместе с одним из трех самых продаваемых теноров в истории человечества.

С самого детства, каждый раз, когда я смотрел концерты трех теноров, в состав которых входили Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и покойный Лучано Паваротти, я восхищался каждым из них. Хочу поблагодарить маэстро Хосе Каррераса за его вклад в мое развитие как артиста. Живите долго и счастливо, легенда!" - написал Димаш в соцсети.

Напомним, еще в декабре 2023 года Димаш получил приглашение от Доминго стать судьей на его шоу талантов "Виртуозы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2216054-dimash-kudaybergen-zapechatlelsya-s-odnim-iz-svoih-kumirov/