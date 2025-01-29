Димаш выступил на праздновании китайского Нового года в Чунцине (видео)

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген выступил на "Весеннем фестивале" в Китае - праздничное событие прошло в канун китайского Нового года, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Dimash News.

В канун наступления Нового года по восточному календарю на главных телеканалах Китая прошла трансляция "Весеннего фестиваля". Казахстанский певец выступал на красивейшей площадке в Чунцине вместе с известными китайскими исполнителями в сопровождении национальной команды Поднебесной по спортивной гимнастике.

Артисты исполнили песню "Празднование Нового года" на китайском языке.

"Когда я выступаю на этой сцене, я делаю это от всего сердца, от всей души, с большим уважением от нашей страны, нашего Казахстана к нашим большим китайским друзьям", - отметил Димаш в своем поздравлении с праздником.

Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген запечатлелся с одним из своих кумиров.