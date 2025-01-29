Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Димаш выступил на праздновании китайского Нового года в Чунцине (видео)

Опубликовано:

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: dimashnews.com

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген выступил на "Весеннем фестивале" в Китае - праздничное событие прошло в канун китайского Нового года, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Dimash News.

В канун наступления Нового года по восточному календарю на главных телеканалах Китая прошла трансляция "Весеннего фестиваля". Казахстанский певец выступал на красивейшей площадке в Чунцине вместе с известными китайскими исполнителями в сопровождении национальной команды Поднебесной по спортивной гимнастике.

Артисты исполнили песню "Празднование Нового года" на китайском языке.

"Когда я выступаю на этой сцене, я делаю это от всего сердца, от всей души, с большим уважением от нашей страны, нашего Казахстана к нашим большим китайским друзьям", - отметил Димаш в своем поздравлении с праздником.

Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген запечатлелся с одним из своих кумиров.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2216231-dimash-vystupil-na-prazdnovanii-kitayskogo-novogo-goda-v-chuncine-video/