Димаш выступил на праздновании китайского Нового года в Чунцине (видео)
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Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген выступил на "Весеннем фестивале" в Китае - праздничное событие прошло в канун китайского Нового года, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Dimash News.
В канун наступления Нового года по восточному календарю на главных телеканалах Китая прошла трансляция "Весеннего фестиваля". Казахстанский певец выступал на красивейшей площадке в Чунцине вместе с известными китайскими исполнителями в сопровождении национальной команды Поднебесной по спортивной гимнастике.
Артисты исполнили песню "Празднование Нового года" на китайском языке.
"Когда я выступаю на этой сцене, я делаю это от всего сердца, от всей души, с большим уважением от нашей страны, нашего Казахстана к нашим большим китайским друзьям", - отметил Димаш в своем поздравлении с праздником.
Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген запечатлелся с одним из своих кумиров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2216231-dimash-vystupil-na-prazdnovanii-kitayskogo-novogo-goda-v-chuncine-video/