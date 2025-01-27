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"Сцены напряженные": Куралай Анарбекова рассказала, как проходят съемки в Камбодже

Опубликовано:

Куралай Анарбекова
Куралай Анарбекова. Фото: instagram.com/kuralay_corich

Казахстанская актриса и продюсер Куралай Анарбекова, улетевшая в Камбоджу, показала, как проходят съемки нового фильма с ее участием и поделилась впечатлениями, передает NUR.KZ.

"Съемки проходят в необычной локации — в атмосферном рыбацком городке. Изначально все шло спокойно и размеренно, но затем съемочный процесс набрал обороты.

Эмоции на площадке накалились, сцены становились все более напряженными. Это даже отразилось на мне: на мое лицо и волосы, показывая, через что прошла моя героиня", - рассказала Куралай.

Фанаты и коллеги отреагировали на пост в комментариях.

"Пусть кино выйдет таким, каким вы задумали", "Красавица и умница", "Что за труд, что за творческий состав!", "Вы, оказывается, естественная красотка", " Творческого успеха тебе, всегда молодец", - написали они.

Мы такж писали, что Куралай Анарбекова повторила кадр из "Лары Крофт" в камбоджийском храме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2215346-sceny-napryazhennye-kuralay-anarbekova-rasskazala-kak-prohodyat-semki-v-kambodzhe/

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