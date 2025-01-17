Димаша Кудайбергена наградили премией "Народный любимец" в четвертый раз

Димаш Кудайберген был назван "Народным любимцем" в четвертый раз. На национальной премии артист выиграл в номинации "Деятель культуры года", передает NUR.KZ со ссылкой на портал Dimashnews.

Накануне в Астане прошло торжественное вручение наград национальной премии "Народный любимец-2024". В номинации "Деятель культуры года" победил народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.

Это уже четвертая награда Димаша - на церемонии статуэтку от его имени получил его отец, заслуженный деятель Казахстана Канат Айтбаев.

"С большой благодарностью и уважением принимаю награду от нашего народа, от дорогих земляков, удостаивающих вниманием мое творчество. Большое спасибо, друзья!

Поздравляю всех номинантов, получивших сегодня премию. Желаю всем благополучия и благоденствия. И пусть будет благополучен наш народ, который поддерживает наши начинания", - передал свои слова благодарности Димаш.

О том, что казахстанский артист удостоился этой престижной награды, стало известно в декабре прошлого года.