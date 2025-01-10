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"Думала, стану офицером": Мадина Садвакасова рассказала, как попала в шоу-бизнес

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Звезда казахстанской эстрады Мадина Садвакасова поделилась историей о том, как стала известной певицей. Артистка призналась, что изначально мечтала стать офицером, передает NUR.KZ.

В эфире программы "Замандастар" певица раскрыла интересный факт о себе, который раньше был неизвестен широкой публике. По словам Садвакасовой, она мечтала о военной карьере.

"В 2000 году мы все работали в президентском оркестре. Это был один из самых прекрасных периодов в моей жизни. Тогда я вообще не исполняла эстрадные песни, а пела под сопровождение национальных инструментов.

В 2003 году в Астану приехал композитор Ермек Елгезеков. Он предложил мне переехать в Алматы. Я отказалась: "Я не перееду. Сейчас я сержант, скоро стану офицером". У военных ведь такая мечта. Но он настоял, сказав, что напишет для меня песню. За полчаса написал текст, а ночью сделал аранжировку.

"Песня готова, всю ночь работал над ней. Как только ты пришла в голову, сразу родились слова. Теперь осталось записать твой голос", – сказал он. Так появилась песня "Махаббат жалыны". Впервые ее исполнили на вечере Шугылы Сапаргаликызы в Санкт-Петербурге. Зрители приняли ее просто великолепно", – рассказала Мадина.

Недавно Мадина Садвакасова поделилась смешанными чувствами от отдыха за границей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2210315-dumala-stanu-oficerom-madina-sadvakasova-rasskazala-kak-popala-v-shou-biznes/

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