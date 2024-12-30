Разместившую новые фото в Сети Акерке Буркитбай заподозрили в беременности
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Казахстанская кобызистка Акерке Буркитбай разместила в соцсети новые фотографии, которые пришлись по душе подписчикам. Однако некоторые заподозрили жену певца Али Окапова в беременности, передает NUR.KZ.
Для фото Акерке выбрала эффектный аутфит винного цвета и сапожки в тон. Артистка дополнила наряд меховой накидкой. Фото вызвали бурное обсуждение в Сети. Некоторые решили, что супруга Али Окапова беременна во второй раз и накидкой прикрывает живот.
"Классный образ", "Слишком красиво", "Снимитесь в таком же дерзком образе в клипе Али", "Беременна", "Как бы не сглазить, будьте всегда живы-здоровы", "Вы беременны?", "Что за красота", "Кажется, она беременна", "Ваш сын станет старшим братом", "Дай Бог вам родить в добром здравии", - написали пользователи соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2206730-razmestivshuyu-novye-foto-v-seti-akerke-burkitbay-zapodozrili-v-beremennosti/