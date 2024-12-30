Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Разместившую новые фото в Сети Акерке Буркитбай заподозрили в беременности

Опубликовано:

Акерке Буркитбай
Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанская кобызистка Акерке Буркитбай разместила в соцсети новые фотографии, которые пришлись по душе подписчикам. Однако некоторые заподозрили жену певца Али Окапова в беременности, передает NUR.KZ.

Для фото Акерке выбрала эффектный аутфит винного цвета и сапожки в тон. Артистка дополнила наряд меховой накидкой. Фото вызвали бурное обсуждение в Сети. Некоторые решили, что супруга Али Окапова беременна во второй раз и накидкой прикрывает живот.

"Классный образ", "Слишком красиво", "Снимитесь в таком же дерзком образе в клипе Али", "Беременна", "Как бы не сглазить, будьте всегда живы-здоровы", "Вы беременны?", "Что за красота", "Кажется, она беременна", "Ваш сын станет старшим братом", "Дай Бог вам родить в добром здравии", - написали пользователи соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2206730-razmestivshuyu-novye-foto-v-seti-akerke-burkitbay-zapodozrili-v-beremennosti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie