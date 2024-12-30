Разместившую новые фото в Сети Акерке Буркитбай заподозрили в беременности

Казахстанская кобызистка Акерке Буркитбай разместила в соцсети новые фотографии, которые пришлись по душе подписчикам. Однако некоторые заподозрили жену певца Али Окапова в беременности, передает NUR.KZ.

Для фото Акерке выбрала эффектный аутфит винного цвета и сапожки в тон. Артистка дополнила наряд меховой накидкой. Фото вызвали бурное обсуждение в Сети. Некоторые решили, что супруга Али Окапова беременна во второй раз и накидкой прикрывает живот.

"Классный образ", "Слишком красиво", "Снимитесь в таком же дерзком образе в клипе Али", "Беременна", "Как бы не сглазить, будьте всегда живы-здоровы", "Вы беременны?", "Что за красота", "Кажется, она беременна", "Ваш сын станет старшим братом", "Дай Бог вам родить в добром здравии", - написали пользователи соцсети.