Димаш Кудайберген вновь выступил в Китае и показал свою команду

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал новое фото со своей командой, снятое в Китае после выступления на предновогоднем концерте, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Димаша появилось селфи, на котором артист запечатлен с членами своей команды в Китае. Казахстанский певец был в стильной концертной рубашке белого цвета.

"Сфотографировались с моей командой после прямого эфира. Сегодняшнее выступление вы можете увидеть на моем официальном канале Youtube", - написал Кудайберген в соцсети.

На предновогоднем концерте Димаш исполнил две композиции - "The Crown" и "Join Hands". Оба выступления в считанные часы набрали десятки тысяч просмотров.

Фанаты народного артиста расхвалили перфомансы в соцсети и поблагодарили его за приятный вечер.

Недавно польские поклонники Димаша выпустили первый польско-казахский разговорник.