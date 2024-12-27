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Димаш Кудайберген вновь выступил в Китае и показал свою команду

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Димаш Кудайберген с командой
Димаш Кудайберген с командой. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал новое фото со своей командой, снятое в Китае после выступления на предновогоднем концерте, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Димаша появилось селфи, на котором артист запечатлен с членами своей команды в Китае. Казахстанский певец был в стильной концертной рубашке белого цвета.

"Сфотографировались с моей командой после прямого эфира. Сегодняшнее выступление вы можете увидеть на моем официальном канале Youtube", - написал Кудайберген в соцсети.

На предновогоднем концерте Димаш исполнил две композиции - "The Crown" и "Join Hands". Оба выступления в считанные часы набрали десятки тысяч просмотров.

Фанаты народного артиста расхвалили перфомансы в соцсети и поблагодарили его за приятный вечер.

Недавно польские поклонники Димаша выпустили первый польско-казахский разговорник.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2205773-dimash-kudaybergen-vnov-vystupil-v-kitae-i-pokazal-svoyu-komandu/

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