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Фанаты Димаша Кудайбергена из Польши выпустили первый польско-казахский разговорник

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Польско-казахский разговорник от фанатов Димаша Кудайбергена
Польско-казахский разговорник от фанатов Димаша Кудайбергена. Фото: dimashnews.com

Польский фан-клуб народного артиста Казахстана презентовал первый в стране "Польско-казахский разговорник". Книга стала результатом двухлетней работы, передает NUR.KZ со ссылкой на Dimash News.

Как сообщили в фан-клубе, идея создания разговорника зародилась в рамках курсов казахского языка, которые велись на “Радио Димаш”. Слушатели изучали базовые слова и фразы, которые могут быть полезными при общении в Казахстане.

Разговорник не только познакомит поклонников народного артиста с основами казахского языка, но и сделает процесс обучения приятным благодаря ярким иллюстрациям. Главными героями книги являются казахский орел и польский аист.

Создатели надеются, что книга станет полезным путеводителем для путешественников по Казахстану и вдохновит фанатов Димаша глубже изучать его культуру.

"Я очень горжусь нашей работой. Это еще одно доказательство того, что польский фан-клуб Димаша продолжает не только поддерживать его творчество, но и популяризировать казахский язык", – поделилась автор и ведущая курсов казахского языка Тереза Конкол.

Недавно Димаш Кудайберген получил престижную награду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2198981-fanaty-dimasha-kudaybergena-iz-polshi-vypustili-pervyy-polsko-kazahskiy-razgovornik/

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