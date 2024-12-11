Фанаты Димаша Кудайбергена из Польши выпустили первый польско-казахский разговорник

Польский фан-клуб народного артиста Казахстана презентовал первый в стране "Польско-казахский разговорник". Книга стала результатом двухлетней работы, передает NUR.KZ со ссылкой на Dimash News.

Как сообщили в фан-клубе, идея создания разговорника зародилась в рамках курсов казахского языка, которые велись на “Радио Димаш”. Слушатели изучали базовые слова и фразы, которые могут быть полезными при общении в Казахстане.

Разговорник не только познакомит поклонников народного артиста с основами казахского языка, но и сделает процесс обучения приятным благодаря ярким иллюстрациям. Главными героями книги являются казахский орел и польский аист.

Создатели надеются, что книга станет полезным путеводителем для путешественников по Казахстану и вдохновит фанатов Димаша глубже изучать его культуру.

"Я очень горжусь нашей работой. Это еще одно доказательство того, что польский фан-клуб Димаша продолжает не только поддерживать его творчество, но и популяризировать казахский язык", – поделилась автор и ведущая курсов казахского языка Тереза Конкол.

Недавно Димаш Кудайберген получил престижную награду.