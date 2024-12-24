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"Новое - хорошо забытое старое": альбом Рымбаевой вышел на виниловых пластинках

Опубликовано:

Роза Рымбаева
Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Песни народной артистки Казахстана, известной певицы Розы Рымбаевой, как и в былые времена, теперь можно услышать на виниловых пластинках. Об это она рассказала своим фанатам в соцсети, передает NUR.KZ.

Роза Рымбаева рассказала, что однажды ее сын Али Окапов предложил ей записать альбом с эстрадно-симфоническим оркестром Алматы под руководством маэстро Александра Белякова. А позже ей предложили выпустить этот альбом на виниле.

"До этого мои песни выпускались на разных носителях. Как говорится новое — это хорошо забытое старое. Полюбившиеся песни теперь снова на виниле под названием "Жаңбырлы түн", - отметила Роза Куанышевна.

На видео, которое певица разместила в ленте, она стоит у проигрывателя и слушает свою песню на виниловой пластинке.

"Моя любимая песня, именно в вашем исполнении - это шедевр!", "Качество и звук другой. Я получаю наслаждение от музыки, именно прослушивая пластинки", "Гордость Казахстана", "Голос, который невозможно спутать с другим", - отреагировали фанаты в Сети.

Мы также писали, что Роза Рымбаева вдохнула новую жизнь в хит Ayau: легенда казахстанской эстрады перепела песню молодой звезды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2204238-novoe-horosho-zabytoe-staroe-albom-rymbaevoy-vyshel-na-vinilovyh-plastinkah/

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