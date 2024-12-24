"Новое - хорошо забытое старое": альбом Рымбаевой вышел на виниловых пластинках

Песни народной артистки Казахстана, известной певицы Розы Рымбаевой, как и в былые времена, теперь можно услышать на виниловых пластинках. Об это она рассказала своим фанатам в соцсети, передает NUR.KZ.

Роза Рымбаева рассказала, что однажды ее сын Али Окапов предложил ей записать альбом с эстрадно-симфоническим оркестром Алматы под руководством маэстро Александра Белякова. А позже ей предложили выпустить этот альбом на виниле.

"До этого мои песни выпускались на разных носителях. Как говорится новое — это хорошо забытое старое. Полюбившиеся песни теперь снова на виниле под названием "Жаңбырлы түн", - отметила Роза Куанышевна.

На видео, которое певица разместила в ленте, она стоит у проигрывателя и слушает свою песню на виниловой пластинке.

"Моя любимая песня, именно в вашем исполнении - это шедевр!", "Качество и звук другой. Я получаю наслаждение от музыки, именно прослушивая пластинки", "Гордость Казахстана", "Голос, который невозможно спутать с другим", - отреагировали фанаты в Сети.

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