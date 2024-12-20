Роза Рымбаева вдохнула новую жизнь в хит Ayau: легенда перепела песню молодой звезды
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Казахстанская певица Роза Рымбаева запела песни нового поколения артистов - она представила свою версию хита "kel kel :)" 21-летней казахстанской исполнительницы Ayau, передает NUR.KZ.
Отрывок трека появился в Instagram-аккаунте легендарной певицы к большому приятному удивлению ее поклонников.
"Языком молодежи, голосом Розы", - гласит подпись к публикации.
Оригинал песни "kel kel :)" вышел в ноябре прошлого года и имеет около 900 тысяч прослушиваний на YouTube.
Как сообщает портал Циклопедия, настоящее имя Ayau - Аяулым Кусайын. Родилась артистка в Алматы в 2003 году. Прославилась благодаря участию в казахстанской версии проекта "Голос".
Одним из главных хитов Ayau на сегодняшний день является песня "sybyrlaiyn <3", которая известна не только в нашей стране, но и за ее пределами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2202897-roza-rymbaeva-vdohnula-novuyu-zhizn-v-hit-ayau-legenda-perepela-pesnyu-molodoy-zvezdy/