Роза Рымбаева вдохнула новую жизнь в хит Ayau: легенда перепела песню молодой звезды

Казахстанская певица Роза Рымбаева запела песни нового поколения артистов - она представила свою версию хита "kel kel :)" 21-летней казахстанской исполнительницы Ayau, передает NUR.KZ.

Отрывок трека появился в Instagram-аккаунте легендарной певицы к большому приятному удивлению ее поклонников.

"Языком молодежи, голосом Розы", - гласит подпись к публикации.

Оригинал песни "kel kel :)" вышел в ноябре прошлого года и имеет около 900 тысяч прослушиваний на YouTube.

Как сообщает портал Циклопедия, настоящее имя Ayau - Аяулым Кусайын. Родилась артистка в Алматы в 2003 году. Прославилась благодаря участию в казахстанской версии проекта "Голос".

Одним из главных хитов Ayau на сегодняшний день является песня "sybyrlaiyn <3", которая известна не только в нашей стране, но и за ее пределами.