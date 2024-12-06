"Никто не знает, как ему порой сложно": Фариза Ескермес о Кайрате Нуртасе

Казахстанские звезды шоу-бизнеса Фариза Ескермес, Балжан Бидаш и многие другие приняли участие в новогоднем корпоративе - гвоздем программы стал Кайрат Нуртас, передает NUR.KZ.

В Instagram-сторис исполнительницы главной роли в фильме "Нурикамал" Фаризы Ескермес фанаты увидели крупную звездную вечеринку. Актриса весело проводила время со своей близкой подругой - певицей Балжан Бидаш.

Позже все внимание публики оказалось приковано к сцене, на которой внезапно появился Кайрат Нуртас. Фариза назвала его "легендой".

Артист исполнил несколько хитов, а во время одного из них пригласил Балжан потанцевать с ним. Выступление Нуртаса заставило Ескермес порефлексировать о его карьере и судьбе.

"Если честно, он и вправду легенда. Как он чувствует аудиторию, какая синергия. Столько лет быть номером один, любимчиком своего народа, и каждый раз так отпахивать на сцене сможет только настоящий профессионал. И никто, наверное, не знает, как ему порой сложно", - написала Фариза.

Недавно Кайрат Нуртас провел время с детьми в перерывах между выступлениями - артист привел их на матч столичного хоккейного клуба "Барыс".