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Звезда "Элиты" и "Бумажного дома" обратился к казахстанским поклонникам (видео)

Опубликовано:

Мигель Эрран и Дина Тасбулатова
Мигель Эрран и Дина Тасбулатова. Кадр из видео: instagram.com/dina_tasbulatova

Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, которая сейчас находится в Испании на съемках для Netflix, опубликовала видео с испанскими коллегами - они передали привет нашей стране, передает NUR.KZ.

Мигель Эрран стал партнером Дины Тасбулатовой по съемочной площадке. Актер, который известен зрителю по сериалам "Бумажный дом" и "Элита", обратился к поклонникам из нашей страны.

"Салем, Казахстан! Уф, что я могу сказать о фильме? Это будет очень тяжело", - признался он.

Также Дина угостила казахстанскими сладостями и других членов команды на площадке - гримеров и костюмеров. Благодарные испанцы тоже постарались выговорить фразу "Салем, Казахстан", широко улыбаясь на камеру.

Ранее Дина Тасбулатова угощала испанских коллег куртом - они тогда рассказали, на что он, по их мнению, похож по вкусу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2195856-zvezda-elity-i-bumazhnogo-doma-obratilsya-k-kazahstanskim-poklonnikam-video/

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