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Сельский учитель из Казахстана стал саунд-продюсером альбома Ники Минаж

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Казахстанец поработал над альбомом Ники Минаж
Ерқанат Садуханов. Фото: t.me/eraholicbeats

Учитель биологии из Казахстана стал саунд-продюсером делюкс-версии альбома Ники Минаж "Pink Friday 2", передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования области Абай.

По данным управления образования, Ерқанат Садуханов - учитель биологии специализированной школы-гимназии-интерната имени Абая. Но в музыкальном мире он известен под псевдонимом Eraholic. Теперь он стал саунд-продюсером делюкс-версии альбома Ники Минаж "Pink Friday 2".

Сообщается, что до этого он сотрудничал с такими мировыми звездами, как Dua Lipa, Rosalia и Lisa из группы Blackpink.

"Выход альбома запланирован на 13 декабря 2024 года. Расширенное издание посвящено годовщине оригинального альбома 2023 года и предложит слушателям новые композиции.

Молодой педагог Ерқанат Садуханов успешно совмещает свою преподавательскую деятельность с любимым делом, проявляя творческие способности в международных проектах", - рассказали в управлении.

По данным сайта iMDB, Оника Таня Мараж, известная по псевдониму Ники Минаж, родилась 8 декабря 1982 года в США. В апреле 2007 года Минаж выпустила свой первый микстейп "Playtime Is Over".

На сегодняшний день Ники известна как одна из самых успешных рэперш, выпустила несколько платиновых студийных альбомов.

Напомним, в июле текущего года мы писали, что кинооператора из Казахстана Еркинбека Птыралиева приняли в члены Американской академии кинематографических искусств и наук.

А несколько лет назад Иманбек Зейкенов стал первым казахстанцем, который выиграл премию "Грэмми".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2194682-selskiy-uchitel-iz-kazahstana-stal-saund-prodyuserom-alboma-niki-minazh/

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