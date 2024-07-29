Казахстанский оператор стал членом Американской киноакадемии, присуждающей "Оскар"

Кинооператор из Казахстана Еркинбек Птыралиев сообщил в соцсети Instagram, что его приняли в члены Американской академии кинематографических искусств и наук, передает NUR.KZ.

34-летний кинооператор опубликовал скриншот письма, полученного от Академии, в котором его поздравляют с вхождением в ее состав. Согласно тексту сообщения, членство позволит Птыралиеву голосовать за победителей премии "Оскар", которую ежегодно вручает организация.

"Это большая честь для меня и признание моего вклада в мир кино. Я благодарен за невероятную возможность быть частью такой престижной организации, объединяющей лучших представителей киноиндустрии со всего мира.

С нетерпением жду участия в важных решениях и голосовании, которые определят будущее киноиндустрии. Спасибо всем, кто поддерживал и верил в меня на этом пути", - подписал публикацию казахстанец.

Согласно информации из открытых источников, Еркинбек Птыралиев родился в 1989 году в Шымкенте. В 2011 году окончил Национальную академию искусств им. Жургенова по специальности "Оператор ТВ и кино", а в 2013 получил степень магистра по операторскому искусству в КазНУИ. В числе самых известных киноработ - фильмы "Желтая кошка" и "Бой Атбая".

Американская академия киноискусств была основана в 1927 году и ежегодно вручает престижную премию "Оскар" за достижения в различных областях кино. Кандидаты на получение награды выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии. Победители определяются тайным голосованием членов академии, которых на данный момент насчитывается около 6000 человек.