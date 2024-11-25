"Мой светлый Дико": мама Димаша Кудайбергена показала, как прошел его концерт в Германии

Светлана Айтбаева, артистка филармонии и мать народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена, опубликовала видео с его концерта в Дюссельдорфе, передает NUR.KZ.

На опубликованных Айтбаевой кадрах можно услышать гимны Германии и Казахстана, с которых начался концерт в рамках тура "Stranger". После этого Димаш вышел на сцену и сразил фанатов своим талантом.

"Сегодняшний концерт в Германии, где прозвучали два государственных гимна в знак дружбы между двумя странами, был великолепен! Да сохранит Бог мир нашей страны и приумножит ее репутацию! Пусть мой светлый Дико будет в безопасности!" - подписала публикацию мама Димаша.

"Поздравляю с феерическим успехом Димаша! Каждый его сольный концерт неповторим, а Димаш превосходит всегда самого себя", "Благополучия и процветания всем странам! Отличная идея с гимнами", "Это было потрясающий концерт, который остался в истории", - написали восхищенные фанаты.

За пару дней до этого Димаш дал концерт в столице Чехии - Светлана Айтбаева публиковала фотографии из Пражского града.