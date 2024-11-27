"Благодарю обстоятельства": Аскар Ильясов рассказал о проектах уходящего года

Известный казахстанский актер Аскар Ильясов подвел профессиональные итоги 2024 года. Он рассказал, в каких проектах зрители могут увидеть его в скором будущем, передает NUR.KZ.

В Instagram-публикации Аскар Ильясов рассказал, где успел сняться в уходящем году. Поскольку съемочный период закончился, настало время оглянуться на проделанную работу.

"Сьемочный сезон закончился! Это был особенный год. Вышли: "Престиж", "Комбинация", "Амура" и "Лихие". Снялись: "Лихие", "Прикосновение", "Сергий против нечисти", "Разочарованные" и "Циники".

Благодарю людей, людей и все обстоятельства", - написал актер в соцсети.

Фанаты пожелали любимцу новых творческих успехов.

"Фото огонь. Благодарность - прекрасное чувство! Пусть 2025 будет с еще большим ощущением благодарности", "Прекрасный год", "Спасибо вам, Аскар, что имеем возможность Вас лицезреть на экранах", - написали они в комментариях.

Недавно Аскар Ильясов попозировал без футболки во время тренировки.