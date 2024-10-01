Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Давайте жить дружно": исполнитель хита про ландыши тронул фанатов новой песней

Опубликовано:

Жандаурен Аблаев (Jazzdauren)
Жандаурен Аблаев (Jazzdauren). Фото: instagram.com/jazzdauren

Казахстанский исполнитель из Уральска Жандаурен Аблаев, известный под псевдонимом Jazzdauren, выпустил новую песню "Давайте жить дружно" и музыкальное видео, передает NUR.KZ.

Жандаурен интриговал поклонников новой музыкальной работой уже довольно давно - поклонников заинтересовало видео, на котором артист позировал на фоне казахстанской природы.

Теперь Jazzdauren официально выпустил песню, которая получила название "Давайте жить дружно" и клип к нему.

"Давайте жить дружно, в доброте и любви. Ведь всего лишь нам нужно оставаться людьми…" - процитировал припев композиции Аблаев.

Премьера получила положительные отзывы в Сети.

"Как же хочется, чтобы все жили дружно. Доброта спасет мир", "Прекрасная песня, прекрасное исполнение", "Не обижайте соседей, друзей", "Цените доброту и добрых людей, которые вас окружают", "Слушайте, а ведь прямо за душу взял", - написали они в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2167942-davayte-zhit-druzhno-ispolnitel-hita-pro-landyshi-tronul-fanatov-novoy-pesney/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie