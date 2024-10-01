"Давайте жить дружно": исполнитель хита про ландыши тронул фанатов новой песней
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Казахстанский исполнитель из Уральска Жандаурен Аблаев, известный под псевдонимом Jazzdauren, выпустил новую песню "Давайте жить дружно" и музыкальное видео, передает NUR.KZ.
Жандаурен интриговал поклонников новой музыкальной работой уже довольно давно - поклонников заинтересовало видео, на котором артист позировал на фоне казахстанской природы.
Теперь Jazzdauren официально выпустил песню, которая получила название "Давайте жить дружно" и клип к нему.
"Давайте жить дружно, в доброте и любви. Ведь всего лишь нам нужно оставаться людьми…" - процитировал припев композиции Аблаев.
Премьера получила положительные отзывы в Сети.
"Как же хочется, чтобы все жили дружно. Доброта спасет мир", "Прекрасная песня, прекрасное исполнение", "Не обижайте соседей, друзей", "Цените доброту и добрых людей, которые вас окружают", "Слушайте, а ведь прямо за душу взял", - написали они в комментариях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2167942-davayte-zhit-druzhno-ispolnitel-hita-pro-landyshi-tronul-fanatov-novoy-pesney/
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