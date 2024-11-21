Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Хочу сыграть немую": Фариза Ескермес ответила вопросы о кино

Опубликовано:

Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса, звезда сериала "Мошенники" и фильма "Нурикамал", ответила на вопросы в соцсети насчет творчества. Она рассказала, о какой роли мечтает, передает NUR.KZ.

На вопрос, кого из великих женщин она хотела бы воплотить на экране, Фариза ответила, что у нее нет такой мечты.

"Я хотела бы сыграть немую. Режиссеры, если нужно будет сыграть такую роль, скажите, я приду на кастинг с удовольствием", - заявила она.

Однако Фариза заметила, что быть актрисой или актером - занятие нелегкое.

"Это сложно. Когда впервые начала играть, то подумала, что больше не буду сниматься в кино. Но если ты однажды попал в мир кино, ты уже не сможешь уйти оттуда. Там свой особенный вайб, даже если трудно, скучаешь", - написала она.

Сторис Фаризы Ескермес
Сторис Фаризы Ескермес. Скриншот: instagram.com/fariza_yeskermes

Напомним, Фариза Ескермес выступила с обращением после критики фильма "Нурикамал", в котором она сыграла главную роль.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2190737-hochu-sygrat-nemuyu-fariza-eskermes-otvetila-voprosy-o-kino/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie