"Хочу сыграть немую": Фариза Ескермес ответила вопросы о кино
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Казахстанская актриса, звезда сериала "Мошенники" и фильма "Нурикамал", ответила на вопросы в соцсети насчет творчества. Она рассказала, о какой роли мечтает, передает NUR.KZ.
На вопрос, кого из великих женщин она хотела бы воплотить на экране, Фариза ответила, что у нее нет такой мечты.
"Я хотела бы сыграть немую. Режиссеры, если нужно будет сыграть такую роль, скажите, я приду на кастинг с удовольствием", - заявила она.
Однако Фариза заметила, что быть актрисой или актером - занятие нелегкое.
"Это сложно. Когда впервые начала играть, то подумала, что больше не буду сниматься в кино. Но если ты однажды попал в мир кино, ты уже не сможешь уйти оттуда. Там свой особенный вайб, даже если трудно, скучаешь", - написала она.
Напомним, Фариза Ескермес выступила с обращением после критики фильма "Нурикамал", в котором она сыграла главную роль.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2190737-hochu-sygrat-nemuyu-fariza-eskermes-otvetila-voprosy-o-kino/